China Hoy: Acrobacias en Wuqiao

Este es un artículo de la revista China Hoy, que puedes leer completo en este enlace gracias al acuerdo con Efecto China.

El distrito de Wuqiao, en la provincia de Hebei, es conocido como la capital de las acrobacias en China. En 2006, las acrobacias de Wuqiao se incluyeron en la primera lista del patrimonio cultural inmaterial nacional de China.

Los registros históricos demuestran que Wuqiao ha sido durante mucho tiempo un centro de espectáculos acrobáticos en Hebei. Por ejemplo, se encontraron escenas acrobáticas en murales de tumbas de la dinastía Jin (265-420). Para la dinastía Song (960-1279), las acrobacias ya eran populares entre el público general, y durante la dinastía Qing (1644-1911) y el período de la República de China (1912-1949), la popularidad de las acrobacias originarias de Wuqiao alcanzó su máximo apogeo.

Desde que asumió su rol de espectáculo, ha seguido evolucionando a lo largo de los últimos 2.000 años. Durante este curso, se estableció un conjunto de reglas y prácticas relacionadas con las técnicas, el entrenamiento, la utilería y la gestión de equipos. Como resultado, en Wuqiao se ha consolidado una industria acrobática integral, que ha cosechado un gran reconocimiento en el mundo acrobático chino.

Wuqiao alberga a un gran número de artistas acrobáticos especializados en una amplia gama de actos. Existen siete categorías principales de actos tradicionales: técnicas corporales, técnicas de utilería, disfraz e imitación, entrenamiento con animales, acrobacias ecuestres, magia tradicional y actuación cómica, que comprenden un total de 486 subgéneros. Estas actuaciones encarnan la pasión de los habitantes de Wuqiao por las artes marciales y su espíritu de perseverancia.

La Compañía de Acrobacias de Cangzhou y la Escuela de Arte Acrobático de Wuqiao realizan una presentación en una gala de jóvenes talentos celebrada en Beijing. Foto: Xinhua

En la actualidad, una nueva generación de acróbatas de Wuqiao continúa perpetuando este legado cultural, llevando este arte ancestral a la escena mundial. Fundado en 1987, el Festival Internacional de Circo de Wuqiao en China es considerado uno de los eventos circenses más importantes del mundo, junto con el Festival Internacional de Circo de Montecarlo en Mónaco y el Festival Mundial del Circo del Mañana en Francia.

En 1993, el parque temático Mundo Acrobático de Wuqiao abrió sus puertas al público. Actualmente, recibe a más de 800.000 visitantes al año y cuenta con más de 300 empleados. Desde 2002, la Escuela de Arte Acrobático de Wuqiao ha formado a casi 700 estudiantes internacionales, quienes no solo contribuyen a difundir las acrobacias de Wuqiao en todo el mundo, sino que también promueven el entendimiento mutuo entre China y otros países.