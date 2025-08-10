Deporte y cultura china se unen en los Juegos Mundiales de Chengdu

Con un espectáculo que fusionó tradición milenaria y creatividad contemporánea, los Juegos Mundiales de Chengdu 2025 comenzaron este jueves bajo el lema "Deportes sin límites, maravillas incontables".

Uno de los momentos más memorables fue el Árbol de la Amistad, un espectáculo de fuegos artificiales inspirado en las reliquias arqueológicas del yacimiento Jinsha y en el árbol paloma, originario de Sichuan. El diseño, símbolo de paz, progreso y fraternidad, cautivó a atletas y espectadores.

La arquera croata Amanda Mlinaric lo describió como “los mejores fuegos artificiales” que ha visto, afirmando que la ceremonia “es digna de unos Juegos Olímpicos”. El atleta checo de Wushu, Jan Hoffmann, destacó otro momento icónico: el encendido de la antorcha por dos esquiadores acuáticos que, sobre olas generadas en el lago, prendieron un pebetero en forma de chorro de agua. “Es algo que nunca había visto”, dijo.

Más allá de las competencias, la cita ofrece experiencias culturales únicas: clases de chino, espectáculos de Ópera de Sichuan, talleres de caligrafía y brocado Shu, además de visitas a sitios icónicos como el Gran Buda de Leshan y el Monte Emei.

La arquera estonia Meeri-Marita Paas cumplió uno de sus sueños al visitar la Base de Investigación de Cría de Pandas Gigantes de Chengdu. "Nunca había visto pandas antes y este es el lugar perfecto para mí", dijo. También espera probar la cocina picante de Chengdu después de competir.

Mlinaric y Paas, amigas desde hace años, coincidieron en que el tiro con arco crea lazos que trascienden la rivalidad. "Después de disparar, somos amigos. Podemos ir a tomar un café o divertirnos juntos", contó la croata, quien celebró su cumpleaños 24 el día de la inauguración, recibiendo felicitaciones y regalos de compañeros y voluntarios.

La ceremonia tuvo lugar en el Techo Tianfu, la estructura de madera más grande de Asia, con 430 metros de longitud. Según Hu Xiao, director del evento: "Queremos transmitir que somos una familia bajo un mismo techo, listos para recibir a visitantes de todo el mundo".