Xiamen lanza tarjeta integrada para facilitar el trabajo de extranjeros

La ciudad de Xiamen, en la costa sur de China, comenzó este año a emitir una tarjeta física integrada (conocida como "集成卡") que unifica el permiso de trabajo y la seguridad social para extranjeros.

Desde el 2 de enero, más de 500 profesionales internacionales han recibido este documento, que busca agilizar trámites y fortalecer el atractivo de la ciudad para el talento extranjero.

La nueva tarjeta permite la conexión directa entre departamentos laborales, migratorios, tributarios y de seguridad social.

Al recibirla, se genera automáticamente una tarjeta electrónica de seguridad social, lo que facilita la verificación de datos y elimina procesos duplicados en la administración pública.

El sistema también integra la notificación previa del permiso de trabajo con la aprobación final tras el ingreso al país, reduciendo a la mitad los tiempos de espera. Para quienes trabajan o estudian en Xiamen, incluidos latinoamericanos y chilenos residentes, este cambio representa mayor rapidez y menos burocracia.

Servicios unificados

Además del ámbito laboral, la "集成卡" permite acceder a servicios de transporte, cultura y turismo mediante una sola identificación. Esto busca hacer más sencilla la vida cotidiana de los profesionales extranjeros en Xiamen, uno de los polos tecnológicos y portuarios más importantes del sureste de China.

Desde 2021, la ciudad también opera cuatro estaciones de servicio dedicadas a los residentes internacionales, con asesoría cultural, administrativa y laboral.

Reconocimiento de títulos y permisos más rápidos

Entre las medidas para atraer talento internacional, Xiamen reconoce directamente 75 cualificaciones profesionales internacionales y valida otras 50 en el área de ingeniería. Gracias a esto, las empresas pueden contratar a especialistas con mayor rapidez, obteniendo permisos laborales de 1 a 2 años sin trámites extensos.

Asimismo, opera una ventanilla única que agrupa permisos de trabajo y residencia, reduciendo tiempos y evitando que los solicitantes deban pasar por distintas oficinas.

Una ciudad posicionada como imán de talento

Xiamen cuenta hoy con 1,7 millones de personas clasificadas como talento, entre ellas más de 60 mil internacionales.

La ciudad ha sido elegida cuatro años consecutivos como una de las mejores de China para atraer talento y tres veces como la más atractiva para extranjeros, alcanzando un índice top 10 a nivel nacional.

Estas políticas buscan consolidar su proyección como centro de innovación, intercambio cultural y emprendimiento en el sur de China, con impacto directo para profesionales de todo el mundo, incluido Chile.