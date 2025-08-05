China anuncia implementación gradual de educación preescolar gratuita

A partir del segundo semestre de 2025, los niños matriculados en jardines infantiles públicos en China estarán exentos del pago por cuidado y educación durante el año previo a su ingreso a la escuela primaria, según una directriz emitida esta semana por el Consejo de Estado.

La medida busca reducir los costos educativos para las familias y fortalecer los servicios de educación pública. En el caso de los jardines privados, las tarifas se reducirán en una cantidad equivalente a la exención aplicada en los establecimientos públicos de cada localidad.

Para compensar la pérdida de ingresos de los recintos, las autoridades fiscales otorgarán subsidios a los jardines infantiles. La directriz también insta a los gobiernos locales a reforzar las políticas de apoyo para niños de familias de bajos ingresos, con discapacidad o huérfanos, adaptando las medidas a las realidades de cada región.

Asimismo, se exige a las autoridades fiscales y educativas que gestionen de manera eficiente y oportuna los fondos asignados, garantizando el funcionamiento normal de los jardines infantiles. El documento añade que China ajustará y mejorará la política de gratuidad preescolar cuando lo requieran factores como cambios en la población en edad escolar.