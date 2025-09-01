Xi Jinping refuerza la diplomacia vecinal de China

El pasado 15 de julio, el presidente chino, Xi Jinping, recibió a los ministros de Exteriores y jefes de los órganos permanentes de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) en el luminoso y solemne Salón de Fujian del Gran Palacio del Pueblo, en el corazón de Beijing.

"China siempre ha priorizado a la OCS en su diplomacia de vecindad y está comprometida con hacer que la organización sea más sustancial y fuerte", subrayó Xi durante el encuentro. Esta declaración refleja los años de incansables esfuerzos de China por promover una vecindad amistosa, pacífica y orientada al desarrollo en el marco de la OCS.

La diplomacia de vecindad de China, según explicó Xi durante su reciente viaje en junio a Astaná, Kazajistán, se fundamenta en la firme convicción en una vecindad amigable, segura y próspera, así como con una fuerte dedicación a la amistad, la sinceridad, el beneficio mutuo y la inclusión.

En los próximos días, Xi presidirá la cumbre anual de la OCS en la ciudad portuaria de Tianjin (norte de China), donde él y otros líderes de la organización trazarán estrategias para promover una mayor seguridad y prosperidad de la región y darán pasos firmes hacia la construcción de una comunidad de futuro compartido de la OCS más estrecha.

Vínculos de buena vencidad y asociación

En lo que va de año, Xi ha realizado tres viajes al extranjero, dos de ellos a Rusia y Kazajistán, ambos Estados miembros de la OCS.

A su llegada al aeropuerto, en Astaná, el pasado mes de junio para asistir a la II Cumbre China-Asia Central, Xi fue recibido calurosamente por un viejo amigo, el presidente kazajo, Kassym-Jomart Tokayev. Esta fue la sexta visita de Xi al país vecino desde que asumió la presidencia de China.

El presidente chino, Xi Jinping, es recibido por su homólogo kazajo, Kassym-Jomart Tokayev, y otros altos funcionarios en el aeropuerto en Astaná, Kazajistán.

La Cumbre China-Asia Central está diseñada para fortalecer los lazos de China con sus vecinos sin salida al mar a lo largo de la antigua Ruta de la Seda.

"Un proverbio centroasiático compara la armonía y la unidad con la felicidad y la riqueza", dijo Xi durante su discurso en el cónclave. "Siempre deseamos el bien a nuestros vecinos", apuntó.

China es uno de los países del mundo con más vecinos. Durante décadas, fomentar asociaciones más estrechas con sus vecinos ha sido un pilar clave en la política exterior de Beijing. Xi ha prestado especial atención a cultivar una vecindad pacífica y amistosa.

En 2013, cuando fue elegido por primera vez presidente chino, Xi presentó el principio de "amistad, sinceridad, beneficio mutuo e inclusión" durante la primera conferencia sobre la diplomacia vecinal de China celebrada desde la fundación de la República Popular China en 1949.

En abril pasado, durante la conferencia central sobre el trabajo relacionado con los países vecinos celebrada en Beijing, Xi llamó a construir una comunidad de futuro compartido con los países vecinos.

El tema de la buena vecindad ha sido una constante en la agenda de Xi dentro de la OCS. Durante su debut en la OCS, al participar en la cumbre de Bishkek en 2013, Xi propuso la implementación efectiva del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación a Largo Plazo entre los Estados Miembros de la OCS. Xi ha descrito tanto el tratado como la Carta de la OCS como dos documentos que "establecen los principios y orientan a los países miembros de la OCS en su labor".

En años posteriores, el líder chino propuso un plan de acción para 2018-2022 con el fin de implementar el tratado de buena vecindad de la OCS, e impulsó su adopción en la histórica cumbre de Qingdao en 2018, la primera vez que Xi organizó una cumbre de la OCS en China.

En 2022, durante la cumbre de la OCS en Samarcanda, Uzbekistán, se aprobó un plan integral para 2023-2027 sobre la implementación del tratado.

La OCS, que no forma alianzas ni apunta a otros países, promueve la apertura y la inclusión. En palabras de Xi, es como una "gran familia". A lo largo de los años, China ha reforzado lazos tanto con los miembros fundadores como con los nuevos socios.

Bajo la guía del Espíritu de Shanghai, que se caracteriza por la confianza mutua, el beneficio mutuo, la igualdad, la consulta, el respeto por la diversidad de civilizaciones y la búsqueda del desarrollo común, la OCS se ha convertido en una organización regional integral con la mayor cobertura geográfica y población del mundo, que abarca 10 Estados miembros, dos Estados observadores y 14 socios de diálogo.

Bielorrusia se convirtió oficialmente en el décimo miembro de la OCS en la cumbre de Astaná en 2024. El pasado junio, Xi recibió al presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, en el complejo Zhongnanhai en Beijing. Durante su visita, Lukashenko expresó a Xi que había sentido sinceramente la profunda amistad ofrecida por China.