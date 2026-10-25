Villa María y Verbo Divino conquistaron el Interescolar de Atletismo que cerró con diez récords

Los colegios Villa María Academy, en damas, y Verbo Divino, en varones, se coronaron campeones del Interescolar de Atletismo 2026, que concluyó este domingo en el Estadio Nacional con un total de diez récords escolares durante sus tres jornadas de competencia.

Villa María consiguió 202,5 puntos para quedarse con el 78° Campeonato Interescolar Femenino "Ilse Barends Heck", superando a Los Alerces (173) y Nazaret (170). En la categoría masculina, Verbo Divino dominó el 91° Torneo "Mario Correa Letelier" con 430,5 unidades, seguido por Tabancura (316) y San Anselmo (162).

El certamen, organizado por el Club Atlético Santiago, registró diez nuevas marcas: dos durante el viernes, cinco el sábado y tres en la jornada dominical. Entre las actuaciones destacadas apareció Francisco Larraín, de Verbo Divino, quien estableció un récord en los 100 metros planos de la categoría Intermedia con 10 segundos y 82 centésimas.

También sobresalió el equipo femenino de Los Alerces, que estableció nuevas marcas en la posta 4x100 metros (48"27) y el relevo CAS (2'17"11). En tanto, Verbo Divino cerró el campeonato con un récord de 3'01"48 en la posta 5x300 metros de varones Intermedia.

Entre los restantes registros destacaron Tomás Peñaloza, del Instituto Inglés de Rancagua, con 34"25 en los 300 metros planos, y Nicolás Seydewitz, de Puerto Varas, con 14,86 metros en salto triple. Ambos compitieron en la categoría Intermedia.

El encuentro, que se sumó a otras competencias del atletismo escolar realizadas durante este año, también contó con un concurso de barras que reunió a una cifra récord de 24 colegios. Sagrados Corazones de Apoquindo obtuvo el primer lugar, seguido por Santa Úrsula y La Maisonnette.