Papá chocho: Arturo Vidal disfrutó de obra teatral de su hijo Emiliano

El futbolista de Colo Colo Arturo Vidal se olvidó por una mañana del momento del cuadro albo y fue hasta el colegio de su hijo Emiliano para mirar una obra teatral donde participó su retoño.

El bicampeón de América subió un video a redes sociales y le dedicó emotivas palabras al pequeño.

"En mi trabajo he tenido la posibilidad de obtener muchos logros, pero nada se compara a los logros de cada uno de mis hijos, son el orgullo más grande que puedo tener, disfruto y vivo cada uno de sus avances y desarrollo", escribió el jugador en Instagram.

"Feliz por ti hoy mi Emi... y como siempre digo mi Emicrack eres el mejor!!! Te amo con todo mi corazón regalón", añadió.

Recordar que Vidal está suspendido para el duelo de este viernes ante Cobresal por suspensión tras recibir amarilla en el último duelo ante Unión La Calera.

Mira acá su publicación