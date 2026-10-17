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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Brereton y Vigouroux vivieron dispar suerte en una nueva jornada de la Championship

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ambos seleccionados nacionales arrancaron como titulares en una fecha que mantuvo al cuadro de Gales en el liderato.

Brereton y Vigouroux vivieron dispar suerte en una nueva jornada de la Championship
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En una jornada dispar para los chilenos en Inglaterra, Sheffield United de Ben Brereton Díaz venció por 0-1 a Bristol City y Swansea City de Lawrence Vigouroux cayó por idéntico marcador ante West Ham United por la undécima jornada de la Championship.

El atacante nacional fue titular y disputó 79 minutos en el festejo de los "blades" en Ashton Gate, donde un tempranero gol de Oliver Arblaster (5') bastó para asegurar los tres puntos como forastero.

Por su parte, el guardameta estuvo los 90 minutos bajo los tres palos en la escuadra galesa, que no pudo sostener su racha invicta tras recibir la solitaria conquista de Divine Mukasa (34').

Pese al tropiezo como dueño de casa, el elenco de los "cisnes" logró mantenerse en la cima del certamen con 23 unidades, aunque ahora con solo un punto de ventaja sobre su escolta West Ham.

En tanto, Sheffield United alcanzó 15 puntos en la undécima ubicación antes de recibir a Derby County el 24 de octubre, mientras que Swansea City visitará a Queens Park Rangers el mismo día.

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