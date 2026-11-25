En prisión preventiva quedaron los tres sujetos detenidos por su participación en una balacera registrada al interior de la Galería O'Higgins, en el centro de Concepción.

El incidente ocurrió cuando los hombres salieron molestos desde uno de los tradicionales café con piernas ubicados en el sector, al frente de la Delegación Presidencial del Biobío, regresando armados al lugar y percutando una serie de disparos.

No se han reportado personas heridas producto del hecho, que generó momentos de terror en el centro de la ciudad.

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