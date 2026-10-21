CF Montreal, donde milita el atacante nacional Alexis Sánchez, enfrenta este miércoles a Forge FC en el Saputo Stadium, por la final del Campeonato Canadiense.

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Campeonato Canadiense - Final

CF Montreal 1-1 Forge FC. Finalizado. Saputo Stadium, Montreal.