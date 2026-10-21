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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

CF Montreal de Alexis Sánchez cayó ante Forge FC en penales por la final canadiense

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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CF Montreal de Alexis Sánchez cayó ante Forge FC en penales por la final canadiense
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CF Montreal, donde milita el atacante nacional Alexis Sánchez, enfrenta este miércoles a Forge FC en el Saputo Stadium, por la final del Campeonato Canadiense.

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Campeonato Canadiense - Final

  • CF Montreal 1-1 Forge FC. Finalizado. Saputo Stadium, Montreal.

Penales

Montreal
2
P. Owusu, M. Longstaff, H. Synchuk, D. Pereira
Forge
4
T. Borges, B. Paton, D. Krutzen, D. Nimick, M. James

Formaciones: Montreal vs. Forge

Montreal (DT: Philippe Eullaffroy) 4-2-3-1
1 S. Breza
5 B. Craig
7 D. Pereira
2 J. Neal
4 B. Vera
13 L. Petrasso
22 V. Loturi
8 M. Longstaff
16 W. Carmona
23 N. Streit
14 D. Rios
18 H. Synchuk
21 F. Herbers
24 E. Morales
9 P. Owusu [C]
Forge (DT: Bobby Smyrniotis) 4-2-3-1
90 L. Cavallini
7 I. Oketokoun
87 M. Bourgeois
17 H. Massunda
22 N. Jensen [C]
19 T. Borges
26 A. Sadek
6 B. Paton
23 A. Aromatario
14 L. Johnson
55 M. James
24 R. Rama
5 D. Nimick
8 A. Batisse
3 M. Jevremović
4 D. Krutzen
16 D. Bertaud

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23:03 - | ¡SE ACABÓ! Forge FC anotó el cuarto penal y dejó sin chance a CF Montreal. Alexis Sánchez se quedó sin título en Canadá

23:00 - | ¡No bastó para darle vida a CF Montreal! Breza tapó un penal, pero el equipo de Alexis Sánchez falló el tercer tiro y sigue 1-2 abajo en la tanda

22:57 - | ¡Lo pasa mal CF Montreal! Forge convirtió sus dos tiros y el equipo de Alexis Sánchez falló su primer intento

22:54 - | ¡SE QUEDÓ VESTIDO! Alexis Sánchez no alcanzó a ingresar para los penales de CF Montreal en la final del Campeonato Canadiense

22:39 - | ¡Se define todo! Arranca el segundo tiempo del alargue entre CF Montreal de Alexis Sánchez y Forge FC por la final del Campeonato Canadiense

22:32 - | ¡Termina la primera parte del alargue!

22:22 - | Ya comienza el alargue entre CF Montreal de Alexis Sánchez y Forge FC por la final del Campeonato Canadiense

22:16 - | ¡Al alargue! CF Montreal de Alexis Sánchez y Forge FC acabaron igualados en la final del Campeonato Canadiense

22:00 - | Dos cambios más de Eullaffroy y Alexis Sánchez aun sigue sin ser opción

21:39 - | ¿Le dará minutos Philippe Eullaffroy?

21:32 - | ¡Se le complica el panorama a CF Montreal de Alexis Sánchez! Brayan Vera resultó expulsado en la final del Campeonato Canadiense

21:26 - | ¡FESTEJA ALEXIS SÁNCHEZ! Daniel Ríos marcó el gol del empate para CF Montreal en la final del Campeonato Canadiense

21:21 - | ¡Segunda etapa en marcha! Ya se reanuda la acción entre CF Montreal de Alexis Sánchez y Forge FC en la final del Campeonato Canadiense

21:03 - | ¡GOL! Sobre el final del primer tiempo, Forge FC golpea a CF Montreal de Alexis Sánchez abriendo el marcador

20:38 - | ¡Se lamenta Alexis Sánchez! Prince Owusu falló el penal que adelantaba a CF Montreal en la final del Campeonato Canadiense

20:33 - | ¡PENAL! Para CF Montreal por la entrada de James sobre Owusu, ya que tras varias dudas, el arbitro comprobó en el VAR la infracción

20:11 - | ¡Partido en marcha! Arrancan las acciones entre CF Montreal de Alexis Sánchez y Forge FC en la final del Campeonato Canadiense

19:15 - | Con Alexis Sánchez a la cabeza: Así llegó el plantel de CF Montreal

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