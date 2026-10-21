CF Montreal de Alexis Sánchez cayó ante Forge FC en penales por la final canadiense
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CF Montreal, donde milita el atacante nacional Alexis Sánchez, enfrenta este miércoles a Forge FC en el Saputo Stadium, por la final del Campeonato Canadiense.
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23:03 - | ¡SE ACABÓ! Forge FC anotó el cuarto penal y dejó sin chance a CF Montreal. Alexis Sánchez se quedó sin título en Canadá
23:00 - | ¡No bastó para darle vida a CF Montreal! Breza tapó un penal, pero el equipo de Alexis Sánchez falló el tercer tiro y sigue 1-2 abajo en la tanda
22:57 - | ¡Lo pasa mal CF Montreal! Forge convirtió sus dos tiros y el equipo de Alexis Sánchez falló su primer intento
22:54 - | ¡SE QUEDÓ VESTIDO! Alexis Sánchez no alcanzó a ingresar para los penales de CF Montreal en la final del Campeonato Canadiense
22:39 - | ¡Se define todo! Arranca el segundo tiempo del alargue entre CF Montreal de Alexis Sánchez y Forge FC por la final del Campeonato Canadiense
22:32 - | ¡Termina la primera parte del alargue!
22:22 - | Ya comienza el alargue entre CF Montreal de Alexis Sánchez y Forge FC por la final del Campeonato Canadiense
22:16 - | ¡Al alargue! CF Montreal de Alexis Sánchez y Forge FC acabaron igualados en la final del Campeonato Canadiense
22:00 - | Dos cambios más de Eullaffroy y Alexis Sánchez aun sigue sin ser opción
[EN VIVO %u26BD] ¿Se quedará como suplente? Últimos minutos de la final del Campeonato Canadiense y Alexis Sánchez no ingresa en CF Montreal https://t.co/iW5HIiWtXO https://t.co/yJ4zetMCBX— Cooperativa (@Cooperativa) October 22, 2026
21:52 - | Vuelve a ver el gol con el que CF Montreal igualó el partido
21:39 - | ¿Le dará minutos Philippe Eullaffroy?
[EN VIVO %u26BD] ¡Sigue a la espera! El rostro de Alexis Sánchez mientras entra en calor durante el empate que protagoniza CF Montreal en la final del Campeonato Canadiense https://t.co/iW5HIiWtXO https://t.co/H9M4oPKLdL— Cooperativa (@Cooperativa) October 22, 2026
21:32 - | ¡Se le complica el panorama a CF Montreal de Alexis Sánchez! Brayan Vera resultó expulsado en la final del Campeonato Canadiense
21:26 - | ¡FESTEJA ALEXIS SÁNCHEZ! Daniel Ríos marcó el gol del empate para CF Montreal en la final del Campeonato Canadiense
21:21 - | ¡Segunda etapa en marcha! Ya se reanuda la acción entre CF Montreal de Alexis Sánchez y Forge FC en la final del Campeonato Canadiense
21:03 - | ¡GOL! Sobre el final del primer tiempo, Forge FC golpea a CF Montreal de Alexis Sánchez abriendo el marcador
20:38 - | ¡Se lamenta Alexis Sánchez! Prince Owusu falló el penal que adelantaba a CF Montreal en la final del Campeonato Canadiense
20:33 - | ¡PENAL! Para CF Montreal por la entrada de James sobre Owusu, ya que tras varias dudas, el arbitro comprobó en el VAR la infracción
20:11 - | ¡Partido en marcha! Arrancan las acciones entre CF Montreal de Alexis Sánchez y Forge FC en la final del Campeonato Canadiense
19:40 - | La formación de Forge FC
19:32 - | ¿Jugará Alexis Sánchez? CF Montreal definió su formación para enfrentar a Forge FC en la final del Campeonato Canadiense
19:15 - | Con Alexis Sánchez a la cabeza: Así llegó el plantel de CF Montreal
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