La Championship inglesa destacó a Vigouroux como el arquero con mejor promedio de atajadas

Un inicio de temporada sumamente sólido es el que ha tenido el portero nacional Lawrence Vigouroux, quien se ha transformado en una de las figuras del Swansea City en la EFL Championship.

De hecho, fue desde la propia segunda división del fútbol inglés que resaltaron un impresionante registro que ha conseguido el guardameta con el actual puntero del certamen.

Por medio de sus canales oficiales, el cancerbero fue destacado como el golero con mayor porcentaje de atajadas respecto a los tiros recibidos (76,47%), superando a sus colegas Daniel Peretz (75,61%), Max O'Leary (72,73%), Arthur Okonkwo (72,55%) y Nathan Trott (71,19%).

Además, es importante consignar que el seleccionado criollo se ha alzado como el arquero con más porterías en cero (cinco) y el con menos goles permitidos por partido con un promedio de 0,7.

Vigouroux volverá a la acción este sábado 24 de octubre a las 11:00 horas de Chile (14:00 GMT) para enfrentar a Queens Park Rangers, buscando una nueva victoria para mantenerse en la cima de la clasificación.