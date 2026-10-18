La molestia de "Bambino" Pons por la suplencia Osorio en Crystal Palace: "Es insólito"

La suplencia del volante chileno Darío Osorio en la derrota por 5-0 de Crystal Palace ante Brighton & Hove Albion provocó una dura reacción del relator argentino Juan Manuel "Bambino" Pons, quien cuestionó la decisión del técnico francés Pierre Sage.

"Pagar 25 millones para no poner a un jugador ni siquiera cinco minutos en un equipo chico como el Palace es insólito", criticó el popular narrador durante la transmisión de ESPN.

En esa misma tónica, después deslizó un "no lo pone a Osorio, mira la cara que tiene el pobre", mientras la cámara se quedaba con el rostro del formado en Universidad de Chile.

Desde su paso al Crystal Palace a inicios de septiembre, Osorio apenas ha disputado 3 partidos de un total de 11 que el elenco de las "Águilas" tuvo entre Premier League (7), EFL Cup (1) y Europa League (3).