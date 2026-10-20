A pocas horas del partido: Duelo de U. La Calera y Coquimbo se suspendió por tormenta

Por medio de un comunicado, Unión La Calera anunció la suspensión de su partido de este martes ante Coquimbo Unido por la ida de cuartos de final de Copa Chile, debido al mal tiempo que afecta la zona central del país.

La Delegación Presidencial Provincial de Quillota tomó la decisión ante "las condiciones meteorológicas previstas para la zona durante el horario del partido", que estaba agendado para las 20:30 horas en el Estadio "Nicolás Chahuán Nazar".

La medida se conoció a tan solo cuatro horas de la programación del compromiso, pese a los pronósticos previos de precipitaciones y tormenta eléctrica, cuya actividad comenzó en la zona alrededor del mediodía.

Por otro lado, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana canceló con un día de anticipación la reanudación del partido entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt, aunque todavía no define el destino del Universidad de Chile vs. Deportes Antofagasta de este miércoles 21 de octubre.