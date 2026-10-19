El partido entre Colo Colo y Puerto Montt sufrió nueva suspensión

El partido entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt, correspondiente a los 45 minutos restantes del compromiso pendiente por la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile, fue suspendido como medida de precaución por parte de las autoridades.

La decisión fue adoptada por la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana y la ANFP debido a la alerta meteorológica por precipitaciones en Santiago, dejando sin efecto la programación fijada para este martes 20 de octubre a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Monumental.

La llave favorece al "Cacique" tras el triunfo por 1-0 obtenido en el duelo de ida en el Estadio Chinquihue y la victoria parcial por la cuenta mínima en Macul, compromiso que ya había sido interrumpido por malas condiciones climáticas el pasado 6 de octubre.

El elenco que avance se medirá en semifinales con O'Higgins, que eliminó en cuartos de final a Deportes Concepción.

La ficha del partido de revancha hasta la suspensión:

Colo Colo: Eduardo Villanueva; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Francisco Marchant, Cristián Díaz, Alvaro Madrid, Gedeón Díaz; Marcos Bolados, Lautaro Pastrán; Javier Correa. DT: Fernando Ortiz.

Puerto Montt: Gonzalo Collao; Kevin González, Ariel Morales, Maximiliano Riveros, Francisco Calisto; Luis Rojas; Danilo Díaz, Alexis Sabella, José Cárdenas; Richard Paredes; Luciano Vásquez. DT: Emilio Mancilla.

Estadio: Monumental.

Gol: 1-0: 11' Javier Correa (CC).

Arbitro: Francisco Soriano.