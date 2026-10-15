Conmebol rechazó inscripción de Marcos Rojo para semifinal ante Flamengo

El defensor argentino Marcos Rojo quedó fuera del partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata y Flamengo, luego de que Conmebol rechazara la solicitud de inscripción presentada por el conjunto trasandino.

El club presidido por Juan Sebastián Verón expresó su disconformidad con la resolución, argumentando que el registro del futbolista de 36 años se realizó conforme a la normativa vigente y que el organismo sudamericano autorizó recientemente solicitudes en condiciones similares.

"En este entendimiento, tratándose de un reclamo justo, el club recurrirá la resolución ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), solicitando la aplicación de una medida cautelar que revierta lo resuelto", informó Estudiantes mediante un comunicado oficial.

Rojo llegó hace pocos días al conjunto de La Plata tras rescindir su contrato con Racing Club, comenzando su tercera etapa en la institución. La intención era inscribirlo en reemplazo del uruguayo Gabriel Neves, quien sufrió una fractura de muñeca con desplazamiento de cúbito y radio que lo mantendrá aproximadamente tres meses fuera de las canchas.

La decisión de Conmebol complicó los planes del entrenador Alexander "Cacique" Medina, quien tampoco contará con Tomás Palacios y Leandro González Pírez, ambos suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas. Ante estas ausencias, Ramiro Funes Mori y Santiago Núñez aparecen como la dupla central para enfrentar al conjunto brasileño.

Estudiantes recibirá a Flamengo del chileno Erick Pulgar este jueves a las 21:30 horas en el Estadio Jorge Luis Hirschi, en el encuentro de ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

La revancha está programada para el próximo 22 de octubre en el Estadio Maracaná, mientras que el vencedor de la serie enfrentará en la final al ganador de la llave entre Palmeiras y Fluminense.