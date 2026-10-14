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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

¿Cuándo y dónde ver la semifinal entre Estudiantes y Flamengo de Erick Pulgar en la Libertadores?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El equipo del chileno visita al cuadro argentino en el duelo de ida.

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Flamengo, con Erick Pulgar entre sus figuras, visita este jueves a Estudiantes de La Plata en Argentina, en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

El partido está programado a las 21:30 horas (00:30 GMT) en el Estadio "Jorge Luis Hirschi" en La Plata, y tendrá transmisión en TV cable en ESPN Premium y ESPN 5, mientras que en streaming se podrá seguir en Disney+Premium y Pluto TV.

Estudiantes, el cuadro local, llegó a semifinales tras eliminar a Corinthians, aunque su presente en el torneo argentino es diferente, ya que marcha noveno en su grupo y viene de empatar 2-2 con Central Córdoba.

Flamengo, por su lado, eliminó a Independiente del Valle en cuartos de final y llega encendido a la visita a La Plata, ya que es líder en el Brasileirao y el fin de semana ganó el clásico carioca a Fluminense.

El duelo será arbitrado por el paraguayo Juan Gabriel Benítez.

Todos los detalles los podrás seguir en Cooperativa.cl.

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