¿Cuándo y dónde ver la semifinal entre Estudiantes y Flamengo de Erick Pulgar en la Libertadores?
El equipo del chileno visita al cuadro argentino en el duelo de ida.
El equipo del chileno visita al cuadro argentino en el duelo de ida.
Flamengo, con Erick Pulgar entre sus figuras, visita este jueves a Estudiantes de La Plata en Argentina, en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores.
El partido está programado a las 21:30 horas (00:30 GMT) en el Estadio "Jorge Luis Hirschi" en La Plata, y tendrá transmisión en TV cable en ESPN Premium y ESPN 5, mientras que en streaming se podrá seguir en Disney+Premium y Pluto TV.
Estudiantes, el cuadro local, llegó a semifinales tras eliminar a Corinthians, aunque su presente en el torneo argentino es diferente, ya que marcha noveno en su grupo y viene de empatar 2-2 con Central Córdoba.
Flamengo, por su lado, eliminó a Independiente del Valle en cuartos de final y llega encendido a la visita a La Plata, ya que es líder en el Brasileirao y el fin de semana ganó el clásico carioca a Fluminense.
El duelo será arbitrado por el paraguayo Juan Gabriel Benítez.
Todos los detalles los podrás seguir en Cooperativa.cl.