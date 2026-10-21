Palmeiras clasificó a la final de la Copa Libertadores tras batir a Fluminense en los penales

Palmeiras clasificó a la final de la Copa Libertadores 2026, tras perder por 0-1 ante Fluminense, igualar 2-2 en el marcador global de semifinales y ganar por 5-3 la tanda de penales en el Nubank Parque de Sao Paulo.

El Verdao, dirigido por Abel Ferreira, había ganado por 1-2 la ida en Maracaná e intentó capitalizar esa ventaja en casa, pero los cariocas batallaron con todo y forzaron la definición a penales en un partido muy parejo.

El gol que encendió el sueño del "Flu" llegó en el minuto 82, con un golazo de primera de Hércules, quien sembró la incertidumbre en los hinchas del club paulista.

La tanda de penales también fue equilibrada, hasta que llegó el remate de Nonato en el séptimo disparo.

Nonato golpeó con borde interno del pie derecho y el arquero Carlos Miguel adivinó sus intenciones, atajando para la alegría de los miles de hinchas del Verdao.

Para el cierre, Marlon Freitas tuvo la responsabilidad mayor y anotó el gol del triunfo, el 5-3 definitivo para Palmeiras.

Con la clasificación, Palmeiras jugará su octava final de Copa Libertadores y buscara su cuarto título continental: Ganó las ediciones de 1999, 2020 y 2021, y perdió en 1961, 1968, 2000 y 2025.

En la final, Palmeiras enfrentará al ganador de la llave entre Flamengo y Estudiantes de La Plata, que se resolverá este jueves en Maracaná.

En caso de jugar con Flamengo, será una revancha de la final del año pasado, que ganó por la mínima el club de Río de Janeiro en Lima.

La Copa Libertadores 2026 tendrá su final el sábado 28 de noviembre, en el Estadio Centenario de Montevideo.