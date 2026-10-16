Cristián Garay fue designado para arbitrar una semifinal de la Sudamericana

Cristián Garay, árbitro chileno, fue designado por la Conmebol para dirigir el encuentro entre Montevideo City Torque y Atlético Mineiro, correspondiente a la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026.

El compromiso se disputará el miércoles 21 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Centenario de Montevideo, donde el conjunto uruguayo buscará revertir la desventaja tras la derrota por 3-0 sufrida en el partido de ida, disputado en Brasil.

Garay estará acompañado por una delegación arbitral íntegramente chilena, con Claudio Urrutia y Miguel Rocha como asistentes, mientras Diego Flores cumplirá las funciones de cuarto árbitro.

Además, Rodrigo Carvajal estará a cargo del VAR, acompañado por Alejandro Molina y Miguel Araos como asistentes de video, según la designación oficial entregada por la Comisión de Arbitros de la Conmebol.

El juez nacional, que tuvo participación en el Mundial 2026, sumará así otro importante compromiso internacional, esta vez en un encuentro que definirá a uno de los finalistas de la Copa Sudamericana.