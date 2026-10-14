Atlético Mineiro superó a Montevideo City y se acercó a la final de la Copa Sudamericana
La revancha de la llave se disputará el 21 de octubre en el Estadio Centenario de Montevideo.
La revancha de la llave se disputará el 21 de octubre en el Estadio Centenario de Montevideo.
Atlético Mineiro goleó por 3-0 a Montevideo City Torque en el Belo Horizonte por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana, resultado con el que dio un paso firme rumbo a la final.
Los dirigidos por Eduardo Domínguez destrabaron el marcador en la recta final de la primera mitad mediante las anotaciones de Reinier (37') y Bernard (42').
El cuadro visitante intentó reaccionar en el complemento con aproximaciones de Salomón Rodríguez, pero el elenco "galo" sentenció las cifras gracias a una definición rasante del ingresado Thiago Borbas (80').
Ahora, la revancha de la llave se disputará el miércoles 21 de octubre a las 19:00 horas (22:00 GMT) en el Estadio Centenario de Montevideo, aunque previamente Atlético Mineiro recibirá a Coritiba por el Brasileirao y Montevideo City Torque visitará a Albion FC por el campeonato uruguayo.