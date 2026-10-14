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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Atlético Mineiro superó a Montevideo City y se acercó a la final de la Copa Sudamericana

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La revancha de la llave se disputará el 21 de octubre en el Estadio Centenario de Montevideo.

Atlético Mineiro superó a Montevideo City y se acercó a la final de la Copa Sudamericana
 EFE
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Atlético Mineiro goleó por 3-0 a Montevideo City Torque en el Belo Horizonte por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana, resultado con el que dio un paso firme rumbo a la final.

Los dirigidos por Eduardo Domínguez destrabaron el marcador en la recta final de la primera mitad mediante las anotaciones de Reinier (37') y Bernard (42').

El cuadro visitante intentó reaccionar en el complemento con aproximaciones de Salomón Rodríguez, pero el elenco "galo" sentenció las cifras gracias a una definición rasante del ingresado Thiago Borbas (80').

Ahora, la revancha de la llave se disputará el miércoles 21 de octubre a las 19:00 horas (22:00 GMT) en el Estadio Centenario de Montevideo, aunque previamente Atlético Mineiro recibirá a Coritiba por el Brasileirao y Montevideo City Torque visitará a Albion FC por el campeonato uruguayo.

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