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Tópicos: Deportes | Fútbol | Estadios

IND entregó informe sobre cancha del Nacional tras conciertos de BTS

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El organismo informó que el campo de juego presenta desniveles menores, zonas amarillentas y sectores con menor densidad de césped. Ya comenzaron los trabajos de recuperación para las próximas actividades deportivas.

IND entregó informe sobre cancha del Nacional tras conciertos de BTS
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El Instituto Nacional de Deportes (IND) entregó su informe luego de realizar una inspección al campo de juego tras los tres conciertos de la banda surcoreana BTS, celebrados los días 14, 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional.

El organismo entregó este lunes un informe sobre las condiciones del césped, después del desmontaje del escenario y las cubiertas de protección, confirmando que no se registraron hundimientos estructurales y que los desniveles detectados son puntuales y menores.

"No se presentan problemas de jugabilidad", aseguró el IND, que también informó sobre la presencia de sectores amarillentos y signos de decoloración, condiciones consideradas normales después de este tipo de espectáculos.

Respecto a la humedad, la entidad explicó que las intensas precipitaciones del pasado 13 de octubre provocaron acumulación de agua en algunos sectores, situación que también afectó la densidad de la cobertura vegetal. Sin embargo, la mayor parte de la superficie presenta parámetros normales.

Ante estas condiciones, el organismo confirmó el inicio de trabajos de limpieza, oxigenación del suelo, verticorte, nivelación, siembra y fertilización, destinados a recuperar el césped y preparar el recinto para sus próximas actividades.

Las labores de recuperación están bajo la responsabilidad de la productora DG Medios, organizadora de los conciertos, mientras que el IND supervisará su correcta ejecución de acuerdo con las obligaciones contractuales.

La evaluación del campo de juego cobra especial relevancia para Universidad de Chile, que tiene programado su regreso al Estadio Nacional el lunes 26 de octubre, cuando recibirá a Everton desde las 20:00 horas, según la programación de la fecha 25 de la Liga de Primera.

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