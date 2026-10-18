Colo Colo quedó fuera de la Copa Libertadores Femenina tras la goleada de Corinthians

Corinthians goleó por 7-0 a Caracas en Quito por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Libertadores Femenina y con ello aseguró su paso a los cuartos de final, firmando también la eliminación matemática de Colo Colo.

La escuadra brasileña impuso su jerarquía desde los compases iniciales del compromiso, encaminando la victoria en la etapa inicial mediante las anotaciones de Andressa Alves (13'), Jaqueline Ribeiro (21') y Duda Sampaio (30').

El "Timão" mantuvo el dominio durante el complemento y estructuró las cifras definitivas con un penal de Paola García (57'), un nuevo tanto de Sampaio (67'), Gabriela Zanotti (76') y Gisela Robledo en los descuentos (90+1').

La contundente victoria de las paulistas acabó con las aspiraciones del conjunto adiestrado por Tatiele Silveira, que más temprano había caído por 2-1 ante Independiente Santa Fe y requería de un traspié del cuadro brasileño para estirar su permanencia con vida.

Con este desenlace, Corinthians e Independiente Santa Fe sellaron su clasificación a la ronda de ocho mejores con 6 unidades, mientras que las "albas" se quedaron sin puntos en el tercer casillero y completarán su participación en Ecuador frente al elenco venezolano en la última jornada.