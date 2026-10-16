La U lamentó falta de efectividad y empató con Nacional en su debut por la Libertadores Femenina
Las azules tuvieron un primer tiempo prometedor, pero debieron conformarse con la frustrante igualdad.
Las azules tuvieron un primer tiempo prometedor, pero debieron conformarse con la frustrante igualdad.
Universidad de Chile tuvo un ingrato comienzo en la Copa Libertadores Femenina 2026, resignándose a una igualdad de 0-0 frente a Nacional de Uruguay en Quito.
Las azules manejaron el trámite con la mayor cantidad de llegadas a portería. Aquello se reflejó al minuto, con el remate de Daniela Zamora que la arquera Josefina Villanueva logró sacar justo sobre la línea. Pese a los reclamos chilenos, el VAR confirmó que no fue gol.
El conjunto dirigido por Nicolás Bravo completó una buena primera etapa, pero tuvo la pólvora mojada y no logró concretar sus ataques. El cuadro uruguayo, por su parte, avisó con un peligroso remate desde lejos que pasó cerca.
La U batalló para tratar de romper el cero. Para su lamento, perdió claridad luego del descanso y la segunda etapa se caracterizó por la refriega y la pérdida de riesgo en las áreas. Nacional puso pierna fuerte para defender y tras varios minutos de deslucido juego trabado, llegó el pitazo final.
De esta manera, el Grupo D terminó la primera fecha completamente igualado, aunque con Deportivo Cali y Libertad en delantera ya que anotaron para el empate 1-1 entre sí.
El próximo partido de Universidad de Chile será ante Libertad el lunes 19 de octubre a las 21:00 horas (01:00 GMT).