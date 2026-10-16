La U lamentó falta de efectividad y empató con Nacional en su debut por la Libertadores Femenina

Universidad de Chile tuvo un ingrato comienzo en la Copa Libertadores Femenina 2026, resignándose a una igualdad de 0-0 frente a Nacional de Uruguay en Quito.

Las azules manejaron el trámite con la mayor cantidad de llegadas a portería. Aquello se reflejó al minuto, con el remate de Daniela Zamora que la arquera Josefina Villanueva logró sacar justo sobre la línea. Pese a los reclamos chilenos, el VAR confirmó que no fue gol.

El conjunto dirigido por Nicolás Bravo completó una buena primera etapa, pero tuvo la pólvora mojada y no logró concretar sus ataques. El cuadro uruguayo, por su parte, avisó con un peligroso remate desde lejos que pasó cerca.

La U batalló para tratar de romper el cero. Para su lamento, perdió claridad luego del descanso y la segunda etapa se caracterizó por la refriega y la pérdida de riesgo en las áreas. Nacional puso pierna fuerte para defender y tras varios minutos de deslucido juego trabado, llegó el pitazo final.

De esta manera, el Grupo D terminó la primera fecha completamente igualado, aunque con Deportivo Cali y Libertad en delantera ya que anotaron para el empate 1-1 entre sí.

El próximo partido de Universidad de Chile será ante Libertad el lunes 19 de octubre a las 21:00 horas (01:00 GMT).