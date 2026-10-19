Vanessa Arauz y el estreno en el Mundial sub 17: Salieron a darlo todo, como es Chile

Vanessa Arauz, seleccionadora de Chile femenino sub 17, valoró el empate 1-1 frente a Australia por la fecha inaugural del Mundial de Marruecos 2026 y aplaudió el carácter combativo de sus dirigidas de cara al próximo compromiso ante México.

"Esto es para vivirlo, para disfrutarlo con mucha responsabilidad, pero también estar acá, compartir con todos estos equipos, ganar experiencias muy importantes para su carreras. Salieron a darlo todo, como siempre se caracteriza Chile", comenzó mencionando.

En esa misma línea, la estratega destacó la perseverancia de sostener el ritmo pese a la igualdad: "Están acostumbradas a correr, a luchar. Nunca dejaron de intentar marcar y eso es algo que a nosotros nos da mucha alegría como cuerpo técnico. Eso lo destaco siempre porque son muy guerreras, muy valientes, muy luchadoras"

"México igual constantemente asistió a los Mundiales, es un rival que nos va a plantear un partido muy interesante. Ahora se vienen estos dos días de análisis, recuperación y poder enfrentar de la mejor manera el partido", precisó respecto al duelo de este jueves 22 de octubre a las 15:00 horas (18:00 GMT).