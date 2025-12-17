PSG venció por penales a Flamengo, el equipo del chileno Erick Pulgar, y alzó el trofeo de la Copa Intercontinental de la FIFA, tras empatar 1-1 en 120 minutos de juego y ganar de forma increíble por 2-1 en los lanzamientos penales con una notable actuación del portero Matvey Safanov, en el Estadio "Ahmad Bin Ali" en Catar.

