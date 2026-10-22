Lula pidió investigar denuncia de Richarlison contra Flávio Bolsonaro

Richarlison, delantero brasileño de Tottenham, recibió el respaldo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien anunció que solicitará una investigación policial por la disputa de una isla en Angra dos Reis, en el estado de Río de Janeiro, que enfrenta al futbolista con un abogado cercano al senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro.

El atacante denunció que el político y el abogado Willer Tomaz participaron en maniobras que, según su versión, permitieron que perdiera los derechos sobre una propiedad que adquirió en 2021 por 10 millones de reales, equivalentes a unos dos millones de dólares.

La controversia llegó hasta el mandatario brasileño, quien cuestionó la rapidez con que los otros demandantes consiguieron avanzar en los trámites de la propiedad, mientras el futbolista enfrentó dificultades burocráticas para regularizar su adquisición.

"Le estoy pidiendo a la Policía Federal investigar para saber dónde se hizo ese chanchullo (manejo ilícito)", declaró Lula en un video publicado en sus redes sociales.

Richarlison también difundió una grabación en la que exhibió documentos que, según su versión, acreditan la compra de la isla, además de antecedentes de los procesos judiciales y un mensaje enviado a Flávio Bolsonaro para manifestar su molestia por lo sucedido.

Por su parte, Willer Tomaz rechazó las acusaciones del futbolista y sostuvo que cuenta con documentación que respalda sus derechos sobre la propiedad. La defensa de Flávio Bolsonaro también negó la participación del candidato en la operación cuestionada.

La intervención de Lula se produjo en plena campaña presidencial de Brasil, marcada por los enfrentamientos entre ambos candidatos, a pocos días de la segunda vuelta prevista para el domingo 25 de octubre.

El mandatario también dirigió un mensaje a Richarlison y le pidió "tener paciencia porque las cosas se van a aclarar", mientras se mantienen las diferencias entre las partes respecto de la titularidad de la propiedad.