Preocupación en Bayern Munich: Kompany se desplomó en un entrenamiento

Vincent Kompany, entrenador de Bayern Munich, generó preocupación este viernes luego de sufrir un colapso mientras observaba un entrenamiento del equipo filial en las instalaciones del club alemán, situación que obligó a su traslado a un hospital para recibir atención médica.

Mediante un comunicado oficial, la institución bávara confirmó que el técnico belga de 40 años se desplomó durante la práctica del segundo equipo y que permanecerá bajo supervisión de especialistas mientras se realizan los exámenes correspondientes.

"Vincent Kompany tuvo que recibir tratamiento médico este viernes tras sufrir un colapso durante el entrenamiento del equipo amateur de Bayern Munich", señaló el club, en una traducción de su comunicado publicado en alemán.

La institución agregó que el entrenador permanecerá hospitalizado para someterse a una evaluación exhaustiva y que, hasta nuevo aviso, su cuerpo técnico quedará a cargo de los entrenamientos y los partidos del primer equipo.

Max Eberl, director deportivo de Bayern Munich, expresó el respaldo de la institución al entrenador belga: "La salud de Vincent Kompany tiene para nosotros máxima prioridad. En el FC Bayern haremos todo por que se recupere rápidamente", declaró.

"Vinnie recibirá todo el apoyo y atención médica necesaria y todo el tiempo que necesite. Su equipo de entrenadores, en el que confiamos plenamente, asume sus tareas. Todo el FC Bayern desea a Vinnie una pronta recuperación", agregó el dirigente.

Según informó el diario alemán Bild, Kompany sufrió una infección viral durante la semana anterior que debilitó su organismo y lo obligó a ausentarse del entrenamiento del lunes 19 de octubre. Debido a esta situación, el técnico se sometió a una evaluación por parte de los médicos del club, días antes del episodio que motivó su hospitalización.

Según informaron los medios alemanes Bild y Sky Sport, un helicóptero de emergencias llegó a las instalaciones de Säbener Straße, mientras que Kompany fue trasladado en ambulancia a un centro asistencial de Múnich.

El episodio ocurrió después de varios días complicados para el exdefensor de Manchester City, quien atravesaba una infección viral que lo obligó a ausentarse de entrenamientos y de la conferencia de prensa previa al encuentro frente a Arsenal por la Liga de Campeones.

Pese a sus problemas de salud, Kompany estuvo presente en el empate 2-2 del miércoles contra el conjunto inglés, encuentro que terminó igualado en el Allianz Arena. Tras ese compromiso, el entrenador reconoció que no prestó suficiente atención a las señales de cansancio de su organismo.

Por su parte, Max Eberl, director deportivo de Bayern Munich, aseguró que la salud de Kompany constituye la máxima prioridad del club y comprometió todo el apoyo médico necesario para su recuperación, además del tiempo que requiera antes de regresar a sus funciones.

La situación también genera incertidumbre de cara al compromiso del domingo 25 de octubre ante Freiburg por la Bundesliga, aunque la institución ya dispuso que el resto del cuerpo técnico asuma la conducción del plantel. Por ahora, el club no comunicó un diagnóstico definitivo ni una fecha estimada para el regreso del entrenador.