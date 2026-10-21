Bayern Munich y Arsenal protagonizaron un intenso empate en un partidazo de la Champions

Bayern Munich y Arsenal, campeones de Alemania e Inglaterra, respectivamente, protagonizaron este miércoles un intenso empate 2-2 en el Allianz Arena, en un partidazo de la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League.

La apertura de la cuenta fue antes de la media hora, con un gran pase de Martin Odegaard y gran definición de Eberechi Eze dentro del área (25').

La respuesta de los locales llegó 10 minutos después. Harry Kane metió una precisa asistencia desde mitad de cancha y Alphonso Davies remató de primera en el área para el 1-1 parcial (35').

En la segunda parte, Bayern tomó la ventaja con un penal de Harry Kane (60'), pero Arsenal reaccionó y tras una notable jugada colectiva, Declan Rice soltó un remate rasante para el 2-2 definitivo (82').

Con el resultado, Arsenal quedó en el séptimo lugar de la tabla, con siete unidades; Bayern, en cambio, está decimocuarto, con cinco positivos.

En la próxima fecha, que se disputará en la primera semana de noviembre, Arsenal enfrentará a Slavia Praga en República Checa, mientras que Bayern tendrá otro duro desafío, ya que visitará a Atlético de Madrid en España.