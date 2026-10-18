Flamengo de Erick Pulgar superó con claridad a Bahia y retomó el liderato en Brasil

Flamengo, que tuvo como titular al volante chileno Erick Pulgar, venció por 0-3 a Bahia en el Arena Fonte Nova por la fecha 31 del Brasileirao, resultado que le permitió retomar el liderato exclusivo del certamen brasileño.

Con la misión de sobrepasar a Palmeiras en la tabla antes de resolver su serie en Copa Libertadores, la escuadra carioca alineó al mediocampista nacional desde el arranque —quien fue amonestado temprano (3') y probó a puerta a los 26'— durante una primera mitad que se fue al descanso sin goles.

El "Mengao" destrabó el compromiso en el complemento mediante un penal ejecutado por Jorginho (64') y aumentó la diferencia a través de un cabezazo del ecuatoriano Gonzalo Plata (73').

Lucas Paquetá consolidó la goleada con un remate de zurda (78') poco antes de la salida de Pulgar, quien fue reemplazado por Nicolás de la Cruz tras completar su labor en el medioterreno (83').

Con esta victoria, Flamengo alcanzó 67 unidades en el primer lugar de la clasificación antes de la revancha con Estudiantes de La Plata el 22 de octubre en el Estadio Maracaná, por las semifinales de la Copa Libertadores.