Ascenso: San Marcos de Arica empató con Puerto Montt y sostuvo su lugar en la liguilla

San Marcos de Arica igualó 0-0 ante Deportes Puerto Montt en el Estadio "Carlos Dittborn" por la fecha 28 de la Liga de Ascenso, resultado con el que la escuadra nortina se mantuvo en puestos de clasificación a la liguilla a falta de dos jornadas.

El elenco de Iván Saavedra dominó las acciones, pero el trámite se tornó más parejo en el complemento e incluyó dos goles anulados por posición de adelanto, primero tras una aparición de Alexis Sabella para la visita y posteriormente en una definición no validada de Camilo Melivilú en el anfitrión.

Con este empate, los "bravos del morro" llegaron a 40 puntos en el séptimo casillero antes de visitar a Deportes Temuco el 25 de octubre, mientras que el cuadro albiverde sumó 35 unidades en el duodécimo lugar antes de disputar los 45 minutos pendientes de Copa Chile ante Colo Colo el 20 de dicho mes.