Gotti marcó un triplete para liderar la importante paliza de Cobreloa a Recoleta
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Cobreloa cosechó un trascendental 6-1 ante Deportes Recoleta que le permitió mantenerse a tan solo dos puntos del líder San Luis de Quillota a falta de dos fechas para el final en la Liga de Ascenso: Gustavo Gotti fue la figura en Calama con un triplete.
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