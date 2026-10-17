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Gotti marcó un triplete para liderar la importante paliza de Cobreloa a Recoleta

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Cobreloa cosechó un trascendental 6-1 ante Deportes Recoleta que le permitió mantenerse a tan solo dos puntos del líder San Luis de Quillota a falta de dos fechas para el final en la Liga de Ascenso: Gustavo Gotti fue la figura en Calama con un triplete.

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