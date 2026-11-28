El adiós a Gustavo Meza en el Teatro Nacional Chileno
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El Teatro Nacional Chileno, ubicado en calle Morandé 25, en el centro de Santiago, acogió este sábado el velorio del dramaturgo y director teatral chileno Gustavo Meza, fallecido a los 88 años.
El Premio Nacional de Artes de la Representación 2007 fue despedido en una ceremonia abierta al público, donde familiares, colegas y admiradores rindieron homenaje a su trayectoria y aporte a la cultura.
El deceso de Meza fue informado durante la noche del viernes por el Teatro Ictus, pocos días después de la muerte de su exesposa, la actriz Delfina Guzmán, con quien estuvo casado entre 1959 y 1969.
El funeral y cremación del dramaturgo se realizará este domingo en el cementerio Parque del Recuerdo.
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