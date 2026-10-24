Humberto Suazo: "Es una vergüenza lo que está sucediendo"

Humberto Suazo, entrenador de San Luis de Quillota, manifestó su molestia por la controversia que afecta la definición de la Liga de Ascenso 2026, calificó como una vergüenza la situación que atraviesa el campeonato y aseguró que su equipo continuará luchando por el título hasta el final tras el empate 1-1 con Deportes Recoleta en la penúltima fecha.

El exdelantero de la selección chilena abordó el escenario que enfrentan los "canarios", luego de que la ANFP resolvió suspender cualquier eventual premiación debido a los procesos disciplinarios pendientes contra San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt, cuyas resoluciones podrían modificar la tabla de posiciones y beneficiar a Cobreloa.

"Creo que ya todos saben que para nosotros era es una vergüenza lo que está sucediendo, pero pero ya está", sostuvo Suazo, quien de inmediato reafirmó la determinación de sus dirigidos: "Creo que estamos enfocados nosotros pelear por el campeonato y vamos a pelear hasta el último", agregó en TNT Sports.

Más allá de la incertidumbre, el técnico destacó la respuesta de su plantel en una temporada en la que San Luis se convirtió en uno de los protagonistas de la lucha por el ascenso a Primera División y que se mantiene en lo alto junto a Cobreloa, igualados a falta de un partido.

"Eso me llena de mucho orgullo, se lo dije a mis jugadores. No sé si podamos lograr el objetivo o no, pero de que estoy orgulloso de ellos... es algo muy importante porque me transmiten seguridad", expresó.

El entrenador también recordó las expectativas que existían sobre su equipo al comienzo del campeonato y valoró el trabajo cotidiano de los futbolistas: "Los muchachos se entrenan día a día de la mejor manera, nadie daba un peso por nosotros y estamos peleando el título".

Suazo reconoció la emoción que le genera ver a San Luis compitiendo por el campeonato y aprovechó la oportunidad para agradecer el respaldo de los aficionados: "Gracias a la gente por el apoyo", señaló.

Finalmente, Suazo reafirmó el compromiso de San Luis con la definición de la Liga de Ascenso y dejó claro que las controversias externas no modificarán el objetivo deportivo de su plantel: "Lo importante aquí es que vamos a seguir compitiendo, independientemente de lo que ha pasado".