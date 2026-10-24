19:34 - | ¡GOL DE WANDERERS AL FINAL! Los porteños lo dieron vuelta 2-1 ante Unión Española con agónico gol de Dylan Portilla a los 90 5'

19:32 - | ¡Y SE ACABARON LOS PARTIDOS! Cobreloa y San Luis quedaron empatados en la cima del #Ascenso tras la penúltima fecha: Los loínos vencieron 1-0 a Rangers, pero los "canarios" rescataron un empate 1-1 con Recoleta

19:28 - | ¡Y AHORA GOOOOL DE SAN LUIS! Luis Madrigal apareció de cabeza para el agónico 1-1 "canario" ante Recoleta

19:26 - | ¡GOOOOOL DE COBRELOAAA! Gustavo Gotti anotó en los descuentos el 1-0 sobre Rangers. Los loínos pasan al frente de la tabla en la penúltima fecha del Ascenso

19:06 - | ¡GOL EN LA REGIÓN DE ATACAMA! Deportes Copiapó empató con Francisco Espoz. Deportes Santa Cruz está 1-1 en medio de su lucha por mantener la categoría

19:01 - | ¡NUEVA TARJETA ROJA EN QUILLOTA! El VAR volvió a llamar y Roberto Riveros se fue expulsado en Deportes Recoleta por una agresión contra Mateo Guerra. El partido ante San Luis queda 10 vs. 10

18:47 - | ¡LLAMÓ EL VAR Y SALVÓ A SAN FELIPE! La tarjeta roja de Bryan González se cambió por amarilla tras la revisión

18:44 - | ¡AHORA TARJETA ROJA PARA SAN FELIPE! Tras cartón, Bryan González se fue expulsado de inmediato por un planchazo contra un jugador de Puerto Montt

18:41 - | ¡EXPULSADO EN PUERTO MONTT! Justo después del descuento de San Felipe, Ariel Morales se ganó la roja directa por un pisotón revisado en el VAR

18:39 - | ¡GOOOOL; DESPIERTA EL "UNÍ UNÍ"! Recién iniciado el segundo tiempo, Cristián Suárez descuenta para Unión San Felipe, que cae por 2-1 ante Puerto Montt en el sur

18:38 - | ¡Ahora, sí, segundo tiempo iniciado en Quillota! El líder San Luis está 0-1 abajo ante Recoleta y pone en peligro su liderato. Cobreloa sigue 0-0 frente a Rangers

18:37 - | Humberto Suazo, DT de San Luis, reclama con todo al árbitro Francisco Soriano. Se hace esperar la reanudación en Quillota

18:36 - | También se juega en Talca, Puerto Montt e Independencia

18:36 - | Ya vuelve a rodar el balón en Copiapó: El local cae por 0-1 ante Deportes Santa Cruz. En el resto de cancha, los jugadores van regresando al terreno de juego

18:31 - | Revisa el gol recoletano en el "Lucio Fariña" %u26BD%uD83D%uDCA5%uD83D%uDD35 ¡Los textileros complican al puntero! Deportes Recoleta aprovecha que San Luis tiene un hombre menos y anota en el final del primer tiempo, en este #MatchdaySábado. ¡Disfruta la #LigaDeAscensoCaixun 2026! Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax %uD83D%uDCF2 https://t.co/L7SIM4R2ve — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 24, 2026

18:22 - | ¡AL DESCANSO! San Luis cae por la mínima ante Recoleta, pero sigue como puntero pues Cobreloa está 0-0 frente a Rangers en simultáneo por la penúltima fecha

18:17 - | ¡CAYÓ EL EMPATE EN SANTA LAURA! Franco Rattotti pone el 1-1 de Unión Española en la recta final del primer tiempo contra Santiago Wanderers

18:16 - | ¡SEGUNDO GOOOL DE LOS "DELFINES"! Maximiliano Riveros aumentó la ventaja de Deportes Puerto Montt, que se impone 2-0 al complicado Unión San Felipe

18:08 - | ¡GOOOOL DE RECOLETA EN QUILLOTA! Fea falla en el fondo de San Luis y Germán Estigarribia pone el 0-1 visitante frente al puntero del Ascenso

17:58 - | ¡GOOOOL IMPORTANTE EN EL FONDO! Deportes Santa Cruz se impone por 1-0 en su visita a Deportes Copiapó gracias a Gino Alcuema

17:53 - | Así fue la expulsión de Meza en San Luis %uD83D%uDC24%u274C%uD83D%uDFE5 SE COMPLICA EL CANARIO Ignacio Meza, tras revisión de VAR, vio la tarjeta roja en los primeros compases del partido entre San Luis y Deportes Recoleta en este #MatchdaySábado. ¡Disfruta la #LigaDeAscensoCaixun 2026! Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax %uD83D%uDCF2 https://t.co/lgVlO00u8C — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 24, 2026

17:42 - | ¡GOL EN EL CHINQUIHUE! Deportes Puerto Montt complica a Unión San Felipe con el 1-0: Anotó Luciano Vázquez

17:41 - | ¡EXPULSADO EN SAN LUIS! A los 9 minutos, el VAR llamó a revisión e Ignacio Meza vio la tarjeta roja por un pisotón a Pedro Sánchez

17:37 - | ¡GOL EN SANTA LAURA! Santiago Wanderers puso el 1-0 ante Unión Española a los cuatro minutos: El arquero Enzo Uribe le dejó servido el balón a Ignacio Flores

17:32 - | ¡PITAZO INICIAL EN EL ASCENSO! El puntero San Luis recibe a Recoleta, el escolta Cobreloa visita a Rangers y se juegan otros tres duelos en simultáneo por la crucial penúltima fecha

17:31 - | Antes del inicio del San Luis-Recoleta se realiza un minuto de silencio por Diego Astudillo y Javiera Aguilar, hinchas quillotanos que fallecieron rumbo a Puerto Montt previo al partido de la fecha anterior

17:25 - | ¡Equipos a la cancha! San Luis y Deportes Recoleta saltan al sintético del "Lucio Fariña". Lo mismo pasa en Copiapó, Puerto Montt, Talca y el Santa Laura para el resto de partidos en paralelo

16:39 - | Ya puedes seguir todas las alternativas de los partidos junto al equipo de Cooperativa Deportes [Radio en vivo%uD83C%uDF99] ¡La jornada crucial del Ascenso está en @Cooperativa! Te llevamos los detalles del duelo entre el puntero San Luis ante Deportes Recoleta por la penúltima fecha, junto a los otros resultados en simultáneo, junto a @ernestomatomato, Igor Ochoa, @RoContrerasL y @sebaguilarg https://t.co/NbnSPqVWdR — Cooperativa (@Cooperativa) October 24, 2026

15:26 - | Pese a los "escritoriazos" pendientes en la ANFP: Repasa cómo los quillotanos pueden coronarse monarcas ante Recoleta