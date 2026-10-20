PSG se impuso con autoridad a FC Barcelona en la Champions

París Saint-Germain, dirigido por Luis Enrique, derrotó por 4-2 a FC Barcelona este martes en el Parque de los Príncipes, por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League, en un vibrante encuentro que dejó a los franceses como líderes exclusivos del torneo continental.

El conjunto parisino abrió el marcador a los 38 minutos mediante Désiré Doué, quien aprovechó un error de Lamine Yamal en la salida de Barcelona para convertir el primer tanto del compromiso. Sin embargo, los dirigidos por Hansi Flick reaccionaron y consiguieron la igualdad gracias a una destacada jugada individual de Xavi Espart en los 55'.

Barcelona logró complicar al cuadro local durante varios pasajes del encuentro, pero Lucas Hernández devolvió la ventaja a PSG a los 72 minutos, luego de conectar un cabezazo tras un preciso centro de Doué.

La respuesta catalana llegó a los 79 minutos, cuando Lamine Yamal se reivindicó con un espectacular golazo que estableció el empate 2-2 y volvió a instalar la incertidumbre sobre el resultado.

La alegría del equipo español duró apenas dos minutos, porque Vitinha controló el balón con el pecho y sacó un potente remate a los 81 minutos para convertir el 3-2 en favor de los franceses.

Finalmente, Fabián Ruiz apareció libre por el segundo palo y anotó el definitivo 4-2 a los 86 minutos, sentenciando un compromiso que tuvo seis goles y una intensa disputa durante la segunda parte.

Con este resultado, Barcelona sufrió su primera derrota de la temporada, mientras PSG mantuvo su campaña perfecta en la Liga de Campeones y quedó como único líder de la clasificación, después de haber superado por 4-2 a Manchester City en la jornada anterior.