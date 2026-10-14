PSG mostró su chapa de bicampeón y venció a Manchester City en la Champions

PSG mostró su chapa de bicampeón de la Champions y goleó este miércoles por 2-4 a Manchester City en Etihad Stadium, en Inglaterra, en la segunda fecha de la fase de liga.

Para este choque se esperaba un duelo equilibrado, considerando la gran campaña perfecta del club inglés en la Premier League. y los irregulares resultados de los parisinos en la liga francesa. Sin embargo, los pupilos de Luis Enrique pasaron por encima del equipo dirigido por Enzo Maresca.

En el primer tiempo, hubo un vendaval de goles de PSG, pasada la media hora de juego ya estaba 0-3 el marcador a favor de la visita.

Desire Doue abrió la cuenta en el minuto 13' con un preciso remate para batir a Gianluigi Donnarumma; y de inmediato se encargó de asistir con un centro a Ousmane Dembelé, quien cabeceó para superar al meta italiano (15').

Pese a la ventaja, PSG no bajó el ritmo y firmó el tercero, con un golazo en el área de Vitinha, tras una asistencia de taco de Warren Zaire-Emery (32').

En la segunda parte, el City intentó responder, con un cabezazo de su goleador, el noruego Erling Haaland (53'), pero PSG otra vez estiró las cifras: Maghnes Akliouche soltó un potente zurdazo y Donnarumma intentó despejar con una volada espectacular, pero la pelota terminó entrando igual en el arco (62').

Tras una mala salida de PSG, Haaland volvió a descontar, con un suave disparo de primera frente al punto de penal (75'), encendiendo la ilusión de una remontada, aunque los franceses apostaron por resistir ante el asedio del dueño de casa.

Finalmente, PSG tuvo la chance de anotar un quinto gol con un penal en el minuto 90, pero el español Ferran Torres, héroe de la final de la Copa del Mundo con la selección hispana, desperdició su ejecución con un horrible disparo abajo y al medio, que fue atajado con facilidad por Donnarumma.

Con el resultado, PSG quedó líder de la fase de liga, con seis puntos y mejor diferencia de gol, superando a todos los equipos que también tienen dos victorias: Barcelona, Aston Villa, Liverpool, Stuttgart, Sporting de Lisboa y Arsenal.

Manchester City, por su lado, quedó en el 17° lugar, con tres unidades.

En la tercera fecha de la Champions, que se disputará la próxima semana, Manchester City recibirá a AEK de Atenas, mientras que PSG tendrá un duelo de líderes, ya que recibirá en el Parque de los Príncipes a Barcelona.