Delegación Presidencial autorizó el UC-Audax Italiano en Claro Arena

Universidad Católica confirmó este domingo que recibió la autorización de la Delegación Presidencial Metropolitana para disputar su partido pendiente ante Audax Italiano, correspondiente a la fecha 24 de la Liga de Primera, este miércoles 28 de octubre a las 20:30 horas en Claro Arena.

La resolución llegó después de que la autoridad metropolitana rechazara el pasado jueves la programación anunciada por la ANFP, en medio de los reclamos de Cruzados por el incumplimiento de los plazos reglamentarios para solicitar la autorización del encuentro.

El compromiso debía disputarse originalmente el sábado 10 de octubre, pero fue suspendido debido al aluvión que afectó al sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes. Posteriormente, la ANFP fijó el partido para el 28 de octubre, decisión que generó cuestionamientos de Universidad Católica por la anticipación de la solicitud.

Con esta autorización, el equipo de Daniel Garnero afrontará una exigente semana, con su visita de este domingo a Unión La Calera, el compromiso ante Audax Italiano y el Clásico Universitario frente a Universidad de Chile, programado para el domingo 1 de noviembre.