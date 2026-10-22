Golpe a la ANFP: Delegación rechazó programación del UC vs. Audax

Universidad Católica, a través de Cruzados, informó este jueves que la Delegación Presidencial Metropolitana rechazó la programación del partido ante Audax Italiano, correspondiente a la fecha 24 de la Liga de Primera, que la ANFP fijó para el miércoles 28 de octubre en Claro Arena.

La resolución surgió después de que Cruzados ingresara el miércoles 21 de octubre una consulta formal a la autoridad metropolitana, en medio de sus cuestionamientos a los plazos utilizados por la ANFP para establecer la nueva fecha del compromiso. La institución ya presentó un reclamo ante el organismo rector del fútbol chileno por el procedimiento de reprogramación.

"Cruzados comunica que la Delegación Presidencial Metropolitana rechazó, este jueves 22 de octubre, la programación comunicada por la ANFP del partido válido por la fecha 24 del Torneo Nacional, entre Universidad Católica y Audax Italiano, para el miércoles 28 de octubre a las 20 horas en el Claro Arena", informó el club mediante sus redes sociales.

La entidad también confirmó que el encuentro deberá contar con una nueva fecha: "Próximamente se comunicará la nueva programación de este partido", indicó.

El conflicto comenzó luego de que la ANFP fijara el compromiso para el 28 de octubre, después de su suspensión original del sábado 10 debido al aluvión que afectó al sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes.

Universidad Católica cuestionó la decisión por el cumplimiento de los plazos establecidos en el artículo 28 del Reglamento de la Ley 19.327, que contempla una anticipación mínima de diez días hábiles para solicitar la autorización de determinados espectáculos de fútbol profesional.

En sus comunicaciones anteriores, Cruzados también sostuvo que la ANFP no entregó documentación que acreditara una excepción a esos plazos, pese a mencionar un supuesto acuerdo con la Delegación Presidencial Metropolitana. El organismo rector rechazó inicialmente los argumentos del club, que insistió en la necesidad de revisar la programación.

La determinación de la autoridad se produjo en la antesala de una exigente agenda para Universidad Católica, que este domingo 25 de octubre debe visitar a Unión La Calera y el 1 de noviembre afrontará el Clásico Universitario frente a Universidad de Chile, en medio de su lucha por conseguir un cupo a la Copa Libertadores.

Revisa el comunicado de Cruzados: