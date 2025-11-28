La UC visita a Huachipato en busca de otro paso vital por el "Chile 2"

Universidad Católica visita a Huachipato este sábado en Talcahuano, desde las 12:00 horas (15:00 GMT), en la penúltima fecha de la Liga de Primera, con la misión de afirmar su ventaja y meter presión en la reñida pelea por el cupo "Chile 2" a la Copa Libertadores 2026.

El conjunto cruzado está segundo en la tabla, con 54 puntos, y está obligado a ganar en el Estadio Huachipato para presionar a la U, su principal perseguidor, con 51 unidades.

Una victoria puede dejar al equipo de Daniel Garnero con 57 positivos, y si los azules llegan tropezar en su duelo el martes con el campeón Coquimbo Unido, el pasaje directo para la Copa Libertadores será para los de San Carlos de Apoquindo.

Un empate o una derrota de la UC, en cambio, encenderá la pelea por el Chile 2 de cara al tramo final del torneo, dándole aire a la U y también a O'Higgins, que enfrentará el domingo a la complicada Unión Española.

Para el desafío en Talcahuano, Garnero repetirá el equipo que venció la semana pasada a Palestino en el Claro Arena.

La formación de la UC será con Vicente Bernedo; Tomás Asta-Buruaga, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Gary Medel, Alfred Canales; Eduard Bello, Clemente Montes y Fernando Zampedri.

Huachipato, por su lado, llega con confianza, después de tres triunfos consecutivos en torneo y quieren seguir estirando su positiva racha.

La posible formación que usará el técnico Jaime García será con Rodrigo Odriozola; Rafael Caroca, Renzo Malanca y Leandro Díaz; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Silva, Nicolás Vargas, Jimmy Martínez y Maicol León; Lionel Altamirano y Cris Martínez.

El duelo será arbitrado por Cristián Galaz, quien será asistido por Felipe Jara y Aldo Gómez; el cuarto juez será Manuel Vergara y en el VAR estarán a cargo Juan Sepúlveda y Edson Cisternas.

Todos los detalles los podrás escuchar en vivo en la señal de Cooperativa Deportes y seguir online en la cobertura del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.