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Tópicos:
Deportes
| Fútbol
| Liga de Primera
Marcador Virtual: Palestino vs. Colo Colo
Marcador
Ficha
Liga de Primera
Domingo, 25 de Octubre de 2026 - 🕑17:30 horas
Estadio Santa Laura
Palestino
DT:
Guillermo Farré
-
-
-
Árbitro: Piero Maza
Colo Colo
DT:
Fernando Ortiz
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Octavio Gutiérrez
... Cargando Contenido
Liga de Primera
Domingo, 25 de Octubre de 2026 - 🕑17:30 horas
Estadio Santa Laura
Palestino
DT:
Guillermo Farré
-
-
-
Árbitro: Piero Maza
Colo Colo
DT:
Fernando Ortiz
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Octavio Gutiérrez
... Cargando Contenido
Campeonato
Liga de Primera
Fecha y hora
25/10/2026; 17:30 horas
Lugar
Estadio Santa Laura
Árbitro
Piero Maza
Alineaciones
Palestino
Colo Colo
No hay información disponible
No hay información disponible
Goles
Palestino
Colo Colo
Tarjetas Amarillas
Palestino
Colo Colo
Tarjetas Rojas
Palestino
Colo Colo
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