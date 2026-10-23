Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
Ñublense recibe a Coquimbo Unido por la fecha 25 en la Liga de Primera
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Sigue los marcadores en vivo y online por Cooperativa.cl.
Sigue los marcadores en vivo y online por Cooperativa.cl.
Con duelos cruciales por la permanencia y la disputa en mira a las copas internacionales, este fin de semana regresa la Liga de Primera con el desarrollo de su fecha 25.
Domingo 25 de octubre
Lunes 26 de octubre
Viernes 23 de octubre
0-1: 25' Maximiliano Rodríguez (HUA); 1-1: 33' Felipe Salomoni (AUD)
Sábado 24 de octubre
1-0: 14' Matías Marin (SER); 1-1: 21' Jorge Henríquez (CON); 2-1: 37' Matías Marin (SER); 3-1: 84' Jeisson Vargas, de penal (SER)
1-0: 40' Nicolás Garrido (OHI); 1-1: 66' Steffaan Pino (CSL)