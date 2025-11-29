Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Barcelona remontó ante Alavés y dormirá como líder en La Liga

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro catalán le sacó dos puntos de ventaja a Real Madrid.

Los merengues visitarán a Girona este domingo.

Barcelona remontó ante Alavés y dormirá como líder en La Liga
Barcelona remontó por 3-1 a Alavés este sábado en Camp Nou y dormirá como líder en la fecha 14 de La Liga de España.

El conjunto dirigido por Hansi Flick sumó 34 puntos, dos más que Real Madrid, que intentará recuperar su sitial este domingo en la visita a Girona.

Los azulgrana comenzaron perdiendo con un tempranero gol de Pablo Ibáñez, al minuto de partido, pero pudieron reaccionar con el empate de Lamine Yamal (8').

La ventaja llegó antes de la media hora, gracias a Dani Olmo (26'), quien se encargó también de sellar la victoria en la última del partido, con asistencia del propio Yamal (90+3').

En la próxima fecha, Barcelona enfrentará a Atlético de Madrid, mientras que Alavés, que está 14° con 15 unidades, enfrentará a Real Sociedad.

 

