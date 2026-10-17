Betis de Pellegrini sufrió dura derrota ante un Barcelona que sigue imparable en La Liga

El Real Betis del DT chileno Manuel Pellegrini vio truncada su racha invicta con una derrota por 2-5 a manos de FC Barcelona, líder exclusivo tras nueve fechas de la liga española.

Lamine Yamal abrió el marcador para los catalanes al minuto 10 de juego. Aunque Valentín Gómez puso el empate sevillano a los 27', Rodri le devolvió la ventaja al elenco de Hansi Flick (41').

Tras cartón, Giovani Lo Celso se matriculaba con un golazo para el 2-2 de Betis (42'). Sin embargo, el VAR llamó a revisión y fue anulado por una mano en la génesis de la jugada.

La segunda parte arrancó con altibajos para Betis: Gabriel Jesús puso el 1-3 para el Barça a los 51', de inmediato Abde Azzalzouli descontó, pero un minutos después Facundo Bernal fue expulsado por darle un cabezazo a Lamine Yamal en una discusión.

Los "culés" aprovecharon la superioridad numérica para liquidar el marcador con goles de Eric García (62') y Dani Olmo (81').

De esta manera, FC Barcelona sigue con pleno de victorias y alcanzó 27 puntos, manteniéndose a cinco de Atlético de Madrid.

Real Betis, en tanto, puso en riesgo su tercer lugar con 19 unidades, a la espera de lo que haga Real Madrid (18) este domingo 18 de octubre ante el Sevilla de Gabriel Suazo (14).