¿Cuándo y dónde ver el duelo entre el Betis de Manuel Pellegrini ante FC Barcelona?

Después de sus pasos triunfales por la Champions League, Real Betis de Manuel Pellegrini y FC Barcelona vuelven al plano local para enfrentarse en un partidazo este sábado 17 de octubre en el Estadio La Cartuja de Sevilla, por la novena fecha de La Liga.

El partido está programado para las 13:30 horas (16:30 GMT) y será transmitido en televisión por la señal de DSports. En tanto, en streaming se podrá ver por DGO.

La escuadra comandada por el "Ingeniero" llega en un expectante tercer puesto con 19 unidades y con sendos triunfos de 5-2 a Osasuna y 3-2 a FC Porto en el torneo continental.

Por su parte, el conjunto "blaugrana" ostenta un andar perfecto como líder exclusivo con 24 puntos, arribando a este choque tras batir por 3-0 a Getafe y superar por 1-4 a Galatasaray.

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