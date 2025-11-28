Pellegrini tras renovar: La prioridad siempre fue para Betis

El entrenador de Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, renovó su contrato hasta el 30 de junio de 2027 en la entidad bética tras lo cual aseguró que su prioridad era quedarse en el elenco andaluz.

Pellegrini terminaba su compromiso con el Betis en junio de 2026 y ahora lo amplió por un año más, con lo que al término de su contrato habrá completado siete temporadas al frente del equipo verdiblanco.

"La verdad es que han sido seis años maravillosos y muy importantes, donde he sentido día a día el cariño de la hinchada", expresó el estratego nacional en un video difundido por el club.

"Hemos podido desarrollar un trabajo internamente con la parte directiva, con la parte técnica y con los jugadores, que ha permitido al Betis disputar competencias europeas y siempre con la ilusión de seguir creciendo, porque esta hinchada se lo merece", añadió el adiestrador criollo.

Sobre la posibilidad de la selección chilena, sostuvo: "Siempre he dicho también que es importante terminar mi carrera en la Selección, dirigir en un Mundial y ya veremos si esa posibilidad en un futuro se puede dar o no. La prioridad siempre fue para el Betis".

Pellegrini fichó por el Betis en el verano de 2020 y, desde su llegada, ha conseguido la Copa del Rey en 2022 y sumado cinco participaciones en Europa de manera consecutiva, llegando a alcanzar la histórica final de la Liga Conferencia en el presente año.