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Tópicos: Deportes | Fútbol | MLS

¿Cuándo y dónde ver al Montreal de Alexis ante Seattle Sounders por la MLS?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El equipo del chileno buscará dejar atrás dos derrotas consecutivas.

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Este sábado 17 de octubre, el CF Montreal de Alexis Sánchez tendrá un nuevo desafío en la MLS, esta vez como forastero contra Seattle Sounders.

Sin el arquero nacional Thomas Gillier, descartado para el resto de la temporada por lesión, Montreal saltará a la cancha a las 23:30 horas de Chile (02:30 GMT), con transmisión de la plataforma Apple TV.

La escuadra de Alexis es exclusivo colista de la Conferencia Este y está muy lejos de los puntos para optar al repechaje para los play-offs. Además, viene precedido de sendas derrotas a manos de Toronto (2-1) y Atlanta United (0-3).

En cuanto a Sánchez, también buscará anotar su primer gol por el conjunto canadiense. Al frente estarán unos Sounders que son séptimos del Oeste.

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