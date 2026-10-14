Sufre Alexis: CF Montreal sigue hundido en la MLS tras dura caída ante Atlanta United de Paulo Díaz

Atlanta United, club que contó con la titularidad del defensor chileno Paulo Díaz, venció por 0-3 a CF Montreal de Alexis Sánchez en el Saputo Stadium, alejándose de la parte baja y profundizando el difícil presente de los canadienses en la Conferencia Este.

En un cruce de necesitados, los dirigidos por Gerardo Martino golpearon con un tiro de distancia de Miguel Almirón (22') y ampliaron la cuenta mediante Giuliano Galoppo (41').

Pese a los intentos del tocopillano por conducir a los dueños de casa, la escuadra visitante liquidó el trámite en el inicio del complemento gracias a una definición rasante de Breel Embolo (60').

Sánchez fue sustituido por Olger Escobar (81') y prolongó su sequía a 12 compromisos sin festejos con la camiseta canadiense, acumulando 16 partidos sin anotar si se cuenta su última etapa en Sevilla.

Por su parte, Montreal se estancó en el último puesto de la Conferencia Este con 24 unidades antes de visitar a Seattle Sounders el 17 de octubre, en tanto que Atlanta United quedó con 30 puntos en el decimocuarto casillero.