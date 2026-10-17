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Tópicos: Deportes | Fútbol | Real Madrid

Mourinho y la sanción de cuatro partidos a Vinícius: "Pensaba que le darían más"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El técnico luso abordó con un tono irónico la conferencia previa al duelo ante Sevilla.

Mourinho y la sanción de cuatro partidos a Vinícius:
 EFE
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Después de mostrarse muy molesto por el castigo de cuatro fechas impuesto sobre Vinícius Júnior, el técnico luso José Mourinho tomó otra actitud en la conferencia previa al duelo que Real Madrid enfrentará al Sevilla del chileno Gabriel Suazo, este domingo a partir de las 16:00 horas (19:00 GMT).

En un tono más conciliador, el entrenador portugués expresó: "El futuro de 'Vini' es trabajar más que aquellos que tienen que jugar cada partido y, sin prometer nada, pienso que el miércoles (ante RB Leipzig por la Champions League) jugará de titular".

Seguido a ello, retomó el tema de la sanción al brasileño por tirar el pelo a un rival y resultar expulsado en el choque con Villarreal: "En cuanto a los cuatro partidos, estoy muy contento, porque pensaba que le daban más".

"Tengo muchísimas dudas de que yo hubiese sido capaz como joven, como jugador con muchas opciones de salida, de tener su fuerza psicológica para aguantar con una sonrisa", remató Mourinho.

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