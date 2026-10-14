Mourinho expresó su molestia por castigo a Vinicius: Se hacen cosas sin vergüenza

El portugués José Mourinho, técnico de Real Madrid, expresó su molestia por el castigo de Federación Española de Fútbol contra Vinicius, de cuatro partidos de suspensión, por la expulsión por un tirón de pelo a un rival en el partido contra Villarreal, asegurando que "se hacen cosas sin vergüenza".

El castigo se supo antes del partido ante Roma en la Champions, y Mourinho cuestionó la medida en la antesala del compromiso y después de la remontada por 3-4 en Italia.

Al ser consultado por la sanción, que dejará a Vinicius fuera del clásico con Barcelona, Mourinho indicó que esa pregunta debiera ser para el comité de la Federación.

"Pienso que deberías preguntar al comité por qué no lo ha hecho esta mañana, por qué no lo ha hecho mañana por la mañana y por qué lo hace dos horas antes de un partido que es importante para Real Madrid, y no olvidar que Real Madrid es un club español", cuestionó "Mou".

Después del partido en Italia, pese a la victoria ante Roma, la molestia del técnico luso no desapareció.

"¿Piensas que es normal que un jugador de un equipo español, que tiene que jugar un partido que también es importante para el fútbol español, sepa dos horas antes que le dieron cuatro encuentros de suspensión?", lanzó Mourinho en la rueda de prensa.

El portugués también utilizó una frase que se usa en su país, apuntando que con esta decisión de la Federación España "se hacen cosas sin vergüenza".

"Esa historia de Vinícius, dos horas antes del partido, saber que tiene cuatro partidos en suspensión, no merece comentarios, los madridistas no son estúpidos, y yo haré todo lo posible para abrir los ojos a la gente", aseveró.