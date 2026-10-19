Sevilla insinuó "robo" ante Real Madrid y lanzó irónica respuesta en redes

Sevilla, equipo del futbolista chileno Gabriel Suazo, manifestó su molestia por el arbitraje en la derrota por 4-1 ante Real Madrid y utilizó sus redes sociales para insinuar que sufrió un "robo" durante el compromiso disputado en el Estadio "Santiago Bernabéu".

La polémica surgió por una acción protagonizada por el mediocampista turco Arda Güler, quien fue acusado de una presunta agresión sobre Peque, futbolista del conjunto andaluz, en una jugada que no terminó con la expulsión del jugador madridista.

Tras el encuentro, el club sevillano reaccionó a una publicación de la señal televisiva encargada de transmitir el partido, que había elogiado uno de los goles de Kylian Mbappé y sugerido que la anotación merecía ser exhibida en el Museo del Louvre.

La respuesta de Sevilla apuntó directamente a la acción previa al tanto del delantero francés. "¿Pueden rebobinar 18" (18 segundos)? Nos gustaría ver la jugada entera", publicó inicialmente el club, solicitando mostrar el inicio de la acción.

Posteriormente, la institución volvió a cuestionar la cobertura televisiva y manifestó su descontento por el tiempo que tardaron en difundirse las imágenes de la jugada reclamada.

Sin embargo, el mensaje más llamativo llegó cuando la transmisión insistió en comparar el gol de Mbappé con una obra de arte digna del Louvre.

"Con el Prado -Museo del Prado, que está en Madrid- tan cerca y se van al que es famoso por los robos…", replicó Sevilla, utilizando la referencia al museo francés para insinuar que el arbitraje había perjudicado a su equipo.

La controversia se produjo después de que el conjunto dirigido por Luis García Plaza cayera por 4-1 frente a Real Madrid en la novena fecha de la liga española, partido en el que Suazo fue titular, portó la jineta de capitán y disputó los 90 minutos.

De esta manera, el club andaluz dejó en evidencia su disconformidad con las decisiones arbitrales del compromiso, especialmente por la acción de Güler que, a su juicio, pudo haber terminado con una tarjeta roja.