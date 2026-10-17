Humberto Suazo festejó el agónico triunfo de San Luis y se emocionó: Me acuerdo de todos los que ya no están

San Luis de Quillota dio un paso gigante hacia el sueño del retorno a Primera División luego de vencer por 0-1 a Magallanes en el Estadio Municipal de San Bernardo, resultado que los consolida como líderes exclusivos de la Liga de Ascenso a falta de solo dos jornadas para el término del torneo.

Tras el pitazo final, el director técnico quillotano, Humberto "Chupete" Suazo, conversó con la transmisión oficial de TNT Sports y admitió que el compromiso fue más sufrido de lo presupuestado, pese a jugar con un hombre de más desde los 21 minutos por la expulsión de un rival.

"Sabíamos que Magallanes aquí se hace fuerte, tiene buen fútbol y tuvimos la fortuna de quedar con uno más", comenzó señalando el estratego.

En esa línea, el otrora artillero de La Roja reconoció los temores que rondaron en la banca: "Se nos vinieron todos los fantasmas de cuando nos pasó con Wanderers, que también tuvimos un jugador más y terminamos perdiendo. Pero este equipo se entrega por completo: busca, no juega al pelotazo e intenta llegar al arco rival con buen fútbol. Eso se vio reflejado en la última jugada. Nos pudimos llevar el triunfo y la verdad es que estoy muy contento".

Pese a la algarabía en la cima de la tabla, el estratego llamó a no perder el foco: "Ahora nos enfrentamos a Recoleta y Arica, que son partidos igual de complicados en esta división. No hay que preocuparse más allá de si vamos a salir campeones o no; lo importante es que el equipo compite y está en la parte alta", remarcó.

El momento de mayor recogimiento llegó al recordar la partida del histórico presidente del club, César Villegas, y la tragedia que enlutó a la institución la semana pasada con los hinchas fallecidos en su viaje rumbo a Puerto Montt.

"La verdad es que estoy muy emocionado. Uno se acuerda de todos los momentos lindos y de todas las personas que ya no están", confesó "Chupete" al borde de las lágrimas.

"Primero, estoy profundamente agradecido de don César por darme la posibilidad de terminar mi carrera jugando y después empezar a dirigir. Es algo muy especial. Hace 23 años San Luis significó mi renacer futbolístico, tuvimos la fortuna de ascender y hoy espero que siga la racha", cerró el DT canario, quien está a las puertas de firmar un nuevo hito histórico en Quillota.